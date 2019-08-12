Emniyet müdürü denetime çıktı

İZMİR’de Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel; Bornova Karaçam kapama noktasında yolcuların bayramını kutladı, trafik kurallarına uymalarını istedi. Aşkın, “İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü üç önemli proje; ‘Yollarda birlikteyiz’ ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ ve ‘Emniyet kemeri ses getirsin’ devam ediyor. Fazla miktarda turistin geldiği İzmir’de de dönüş trafiğinin olabileceğini düşünüp 5.5 kilometrede bir denetim noktası oluşturduk” dedi.