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    HaberlerEgeEmniyet müdürü denetime çıktı
    12.08.2019 - 07:50| UMUT KARAKOYUN DHA

    Emniyet müdürü denetime çıktı

    İZMİR’de Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel; Bornova Karaçam kapama noktasında yolcuların bayramını kutladı.

    Emniyet müdürü denetime çıktı

    İZMİR’de Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel; Bornova Karaçam kapama noktasında yolcuların bayramını kutladı, trafik kurallarına uymalarını istedi. Aşkın, “İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü üç önemli proje; ‘Yollarda birlikteyiz’ ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ ve ‘Emniyet kemeri ses getirsin’ devam ediyor. Fazla miktarda turistin geldiği İzmir’de de dönüş trafiğinin olabileceğini düşünüp 5.5 kilometrede bir denetim noktası oluşturduk” dedi. 

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