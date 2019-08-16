‘Emzirmeye engel bir durum yok’

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Levent Ateş, sağlık ve estetik açıdan yapılan meme operasyonlarının, emzirmeye engel oluşturmadığını kaydetti. 18 yaşından büyük her kadına operasyon yapılabildiğini belirten Ateş, “Özellikle orta yaş ve üzeri kişilerde meme küçültme veya dikleştirme estetiği operasyonları gerçekleştiriyoruz. Büyük meme, boyun ve omuz ağrısına neden olabiliyor. Operasyon yaklaşık 3 saat sürüyor. Kişi, 15 günün sonunda tamamen iyileşiyor” diye konuştu. Meme büyütme operasyonlarının ise daha çok genç kadınlar arasında yaygın olduğunu dile getiren Ateş, “Bu operasyonda sağlığa hiçbir zararı olmayan FDA onaylı silikon implantlar kullanılıyor. Meme operasyonları çocuk sahibi olmaya ve emzirmeye engel oluşturmuyor. Operasyon 1,5 saat kadar sürüyor. Hasta 1 hafta sonra günlük yaşamına dönebiliyor” dedi.