30.10.2019 - 00:24 |
‘En büyük miras’
Cumhuriyet’in ilanının 96’ncı yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, birlik beraberlik mesajları verdi.
Yorgancılar, “Milletimizin Cumhuriyet kazanımlarını daimi bir biçimde dinamik tutması ve bu mirasın yeni kuşaklara da aktarılmasıyla, ülkemiz dünya sahnesinde çok daha güçlü bir lider misyonu elde edecektir” dedi.
Defilede 'Cumhuriyet' coşkusuİzmir'de, bir AVM düzenlenen defilenin finalinde mankenler, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle podyuma çıkarak Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutladı. Mankerlerin coşkusuna, defileyi izleyen vatandaşlarda alkışlarıyla ortak oldu.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.