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    12.12.2019 - 07:50 |

    En büyük mutluluk gülümseme

    Muğla Büyükşehir Belediyesi “Evde Bakım” hizmeti ile vatandaşın takdirini kazanıyor.

    En büyük mutluluk gülümseme

    Muğla Büyükşehir Belediyesi “Evde Bakım” hizmeti ile vatandaşın takdirini kazanıyor. 13 ilçesi, 569 mahallesi ile Muğla’da büyük bir aile olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Ekiplerimiz bizlere müracaat eden ya da muhtarlarımızla birlikte belirlenen ailelerimize misafir oluyor ve onların sağlığı ile yakından ilgileniyor. Yüzlerindeki gülümseme ve sağlığına kavuşmaları bizim en büyük mutluluğumuz.” dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında başlattığı evde bakım hizmeti kapsamında 148 bin 289 tıbbi müdahalede bulunarak 48 bin 154 genel bakım hizmeti verdi.

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