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    HaberlerEgeEn çok parayı ağustosta harcadık
    13.10.2019 - 00:44 |

    En çok parayı ağustosta harcadık

    Farklı alanlarda ödeme çözümlerini bir arada sunan Wirecard Türkiye, 2019 yılı tatil harcama verilerini çıkardı. Buna göre, bu yıl iç turizmdeki harcamalar yılın en sıcak ayı ağustosta yoğunlaştı.

    En çok parayı ağustosta harcadık

    Ofiste çalışmak yerine kendini deniz kenarına atmayı tercih eden vatandaş, yaz aylarında taksitliden çok peşin tatil yapmayı tercih etti. Verilere göre, ağırlıkla 3 bin lira ve üstü tutarlar taksitlendirildi. Konaklama harcamalarında ise en çok 3 taksit tercih edildi. 2018’de yüzde 6.98 olarak kaydedilen banka kartı kullanımı 2019 yazında yüzde 9.29 olarak gerçekleşti. Buna göre her 10 işlemden biri banka hesap kartıyla yapıldı.

    Online rezervasyon

    Online ödemeler söz konusu olduğunda turizm sektörünün farklı ihtiyaçları ve ön rezervasyon yapısıyla birçok sektörden ayrıldığına dikkat çeken Wirecard Türkiye Genel Müdürü Dündar Özdemir, “Konaklama ve ulaşım başta olmak üzere turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların internet üzerinden erişilebilir olmakla kalmayıp online rezervasyon ve satış imkanı sunmaları, hem Türkiye’nin hem de turizm işletmecilerimizin geleceği açısından kritik önem taşıyor” diye konuştu.

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