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    09.12.2019 - 07:50 |

    En güzel defile!

    İzmir Urla’da, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle hazırlanan defilede podyuma çıkan engelliler takdir topladı

    En güzel defile!

    İzmir’in Urla ilçesindeki engelliler ve aileleri, kaymakamlık ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle ‘Çevre için Engelsiz Adımlar’ adlı defilede yer aldı. Hakan Çeken Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, modacı Hakan Akkaya’nın katkılarıyla hazırlanan dantel ve oyalardan gelinlik, gazete, yumurta kolileri ve çuvallardan elbise, naylonlardan şapka ve çantanın yer aldığı defilede podyuma çıkan engelliler, izleyenlerden alkış aldı.
    Urla Kaymakamı Önder Can, programda emeği geçenlere teşekkür etti. Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık ise yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olunması gerektiğini ifade etti.

    ‘Hayata bağlan’

    Kendilerine destek veren modacı Hakan Akkaya ve konuklara teşekkür eden Saltık, şunları kaydetti:
    “Sevgi, saygı, umut, azim ve empati ile tüm engelleri aşabiliriz. Gerçek engelli, bu değerleri kaybedendir. Engelsiz yüreklerimizin ve annelerinin sosyal hayatta aktif biçimde yer almaları, kendilerine, ailelerine ve topluma yararlı birey haline gelebilmeleri için birlikte çalışıyoruz ve 2015’ten bu yana ‘Hayata bağlan’ diyoruz.” Etkinlikte, müzik öğretmeni Sevil Şimşek’in şefliğinde yaklaşık 8 aydır çalışan zihinsel engelli ve otizmli gençler, şarkılar seslendirdi. l AA

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