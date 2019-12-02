En güzel İzmir fotoğrafları

İZMİR İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) bu yıl ‘İzmir Derim’ teması ile 5’inci kez düzenlediği fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İZİKAD Haşkanı Huriye Serter, “Çok güzel İzmir fotoğrafları geldi. Ben dereceye giren, girmeyen herkesi kutluyorum, her bir fotoğrafın altında büyük emek var. Fotoğraf Yunanca; ışık ile yazı yazmak demek. İZİKAD İzmir’in güzelliklerini ışık ile yazıp geleceğe güzel bir hikaye bıraktığımız için mutluyuz. Amatör ve profesyonel sanata ve sanatçıya her zaman destek olacağız” dedi. ‘Gündoğdu’da Gün Batımı’ isimli eseri ile Mehmet Yılmaz birinci ‘Bostanlı Sohbeti’ isimli eseri ile Arzu İbranoğlu ikinci ‘Karantina’ adlı eseri ile Mehmet Aslan üçüncülük ödülünün sahibi oldu.