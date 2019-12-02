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    02.12.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA

    En güzel İzmir fotoğrafları

    İZMİR İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) bu yıl ‘İzmir Derim’ teması ile 5’inci kez düzenlediği fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

    En güzel İzmir fotoğrafları

    İZMİR İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) bu yıl ‘İzmir Derim’ teması ile 5’inci kez düzenlediği fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İZİKAD Haşkanı Huriye Serter, “Çok güzel İzmir fotoğrafları geldi. Ben dereceye giren, girmeyen herkesi kutluyorum, her bir fotoğrafın altında büyük emek var. Fotoğraf Yunanca; ışık ile yazı yazmak demek. İZİKAD İzmir’in güzelliklerini ışık ile yazıp geleceğe güzel bir hikaye bıraktığımız için mutluyuz. Amatör ve profesyonel sanata ve sanatçıya her zaman destek olacağız” dedi. ‘Gündoğdu’da Gün Batımı’ isimli eseri ile Mehmet Yılmaz birinci ‘Bostanlı Sohbeti’ isimli eseri ile Arzu İbranoğlu ikinci ‘Karantina’ adlı eseri ile Mehmet Aslan üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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