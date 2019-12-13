BİST110.1152,03EURO6,460,12USD5,78-0,19ALTIN273,65-0,53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri En güzel İzmir karelerine ödül
    ABONE OL
    13.12.2019 - 00:03 | | YUSUF ÇINAR

    En güzel İzmir karelerine ödül

    İzmir İş Kadınları Derneği’nin düzenlediği bu yıl ‘İzmir Derim’ teması ile 5. kez yapılan Fotoğraf Yarışması’nda en güzel İzmir fotoğrafları ödüllendirildi.

    En güzel İzmir karelerine ödül

    Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende İZİKAD Başkanı Huriye Serter, yarışmaya destek veren Derim Dermatoloji, Zümrüt Fotoğrafçılık, Art Lens firmaları ile İZİKAD üyeleri Günnur Yağcıoğulları, Nuriye Çınarlı ve Dilek Savranoğlu’na da teşekkür etti.

    En güzel İzmir karelerine ödül



    Yarışmada Gündoğdu’da Gün Batımı isimli eseri ile Mehmet Yılmaz birinci, Bostanlı Sohbeti isimli eseri ile Arzu İbranoğlu ikinci, Karantina adlı eseri ile Mehmet Aslan üçüncülük ödülünün sahibi oldu.


    En güzel İzmir karelerine ödül

    En güzel İzmir karelerine ödül


    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için
    Yunanistan'dan skandal hareketYunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla Türkiye tarafında bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber