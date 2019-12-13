En güzel İzmir karelerine ödül

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende İZİKAD Başkanı Huriye Serter, yarışmaya destek veren Derim Dermatoloji, Zümrüt Fotoğrafçılık, Art Lens firmaları ile İZİKAD üyeleri Günnur Yağcıoğulları, Nuriye Çınarlı ve Dilek Savranoğlu’na da teşekkür etti.









Yarışmada Gündoğdu’da Gün Batımı isimli eseri ile Mehmet Yılmaz birinci, Bostanlı Sohbeti isimli eseri ile Arzu İbranoğlu ikinci, Karantina adlı eseri ile Mehmet Aslan üçüncülük ödülünün sahibi oldu.











