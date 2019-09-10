En güzel ortaklık

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere her sene yaptığı kırtasiye yardımını bu kez esnaf üzerinden verecek. İhtiyaç sahibi öğrenciler belediyenin dağıtacağı ‘Eğitim Kartları’yla projeye dahil olan kırtasiyecilerden ekstra yüzde 10 indirimle okul gereksinimlerini alabilecek. Proje, 3 yıl sürecek. Öğrenciler, 72 lira yüklenecek olan kartla, oda üyesi olan kırtasiyeci esnafından alışveriş yapabilecek. Kırtasiyeciler de öğrencilere ayrıca yüzde 10 oranında indirim yaparak yüklenen meblağdan ihtiyaç sahiplerinin azami derecede yararlanmasını sağlayacaklar. Projeyle, il çapında 30 bin öğrenciye ulaşılması düşünülüyor.

Odayla protokol

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Hulusi Demir’in imzaladıkları protokol için düzenlenen törene, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu da katıldı. Demir, “Projeyle, İzmir’deki esnaf sanatkârlara destek olunacak” dedi. Protokole, ağırlıklı olarak okul kırtasiye malzemesi satan oda üyeleri de eklenecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen üye, odayla bir alt protokol imzalayacak, ardından Vakıfbank’tan pos cihazı ve işlemleri yapabileceği programın yüklenmesini talep edecek.