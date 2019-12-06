‘En güzel projeleri onlar için yapacağız’

Burhaniye Belediyesi ve Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen geceyle Engelliler Günü kutlandı. Etkinliğe katılan yaklaşık 350 engelli ve ailesi gönüllerince eğlendi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yerel yöneticiler olarak duyarlılıkla engellileri erişilebilir hizmetlerle buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Deveciler, Kent Konseyi Başkanı Necmi Şengider’e teşekkür plaketi verdi.