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    HaberlerEgeEn güzel şarkıların korosu
    14.10.2019 - 07:50 | | DAVUT CAN DHA

    En güzel şarkıların korosu

    Sadece tek bir etkinlik için otizmli ve zihinsel engelli gençlerden oluşturulan ekip, şimdi festivalden festivale koşuyor

    En güzel şarkıların korosu

    İZMİR’in Urla ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından Nisan ayında kurulan, otizmli ve zihinsel engelli gençler ile annelerinin yer aldığı Türk Halk Müziği korosu, festivallerin aranan konuklarından oldu. ‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ etkinlikleri için kurulan koro, gençlerin isteğiyle kalıcı hale geldi. Koro, Urla Sanat Sokağı’ndaki sarnıçta yeni konserler için çalışmalara başladı.

    Provalar şenlik gibi

    Türk Kızılayı Urla İlçe Şube Başkanı Nurgül Saltık, “Gençlerimiz, 2 Nisan’daki etkinliklerde büyük keyif aldı ve koronun devam etmesini istedi. Provalarda, anneler çocuklarıyla birlikte danslar edip şarkılar söylüyorlar. Her prova şenlik gibi” dedi.
    Koronun çalışmalarını yürüten Sevil Şimşek ise, “İlk başlarda biraz zorlanıyorlardı, ancak şimdi özgüvenleri yerine gelince tek başlarına çıkıp şarkı söylemeye başladılar. Burada, hem zor şartlarda çocuklarıyla ilgilenen anneler için bir deşarj ortamı var hem de gençlerimizin morali için önemli bir etkinlik yapılıyor” diye konuştu. El birliğiyle çalışan anneler de koronun hem kendileri hem de çocukları için sosyelleşmenin önünü açtığını belirtti, benzer çalışmaların artmasını diledi. 

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