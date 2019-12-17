‘En halkçı belediye başkanı’ Aksoy...

İzmir Birlik Platformu’nun 2019 Onur Ödül Töreni’nde Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy en halkçı belediye başkanı ödülünü aldı.

Aksoy, Menemen’in köylerinde yaşayan ama servisleri olmadığı için okula gitmekte zorluk yaşayan öğrencilere verdiği taşıma desteği, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan, sosyal ve politik dışlanmaya ve her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınlara yönelik açtığı Kadın Danışma Merkezi ve Çocuk Oyun Evi, engelli bireylere yönelik yapılan Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi gibi projeleriyle bu ödülü almaya hak kazandı. Başkan Aksoy, “Bu ödül, bizlere İzmir’e hizmet etmek etme noktasında daha büyük cesaret ve güç verecektir” dedi.