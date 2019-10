En iyi arkadaşlar

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde de barınağı ziyaret eden 240 öğrenciye, mahallelerindeki sevimli dostlarına vermeleri için mama hediye edildi. Bir yıl içerisinde bakım evini ziyaret eden öğrenci sayısı bin 825’i buldu.



Barınakta öğrencilere, bilinçli hayvan sahibi olunması, hayvan sevgisi, hayvan besleme ve hastalıkları konusunda uzman veteriner hekimler tarafından bilgi veriliyor. Öğrencilerin dışında barınağı ziyaret eden kişi sayısı da yılda 6 bin 600’ü buluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, son üç yılda sokakta yaşayan bin 906 köpeği sıcak bir yuvaya kavuşturdu.



27 saat görevde



4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ovaköy Mahallesi’nde bulunan Sokak Hayvanları Bakımevi de onlarca çocuğu misafir etti. Etkinlik sonunda Büyükşehir Belediyesi yetkilileri öğrencilere sokak hayvanlarını beslemeleri için birer kap mama hediye etti. Etkinlikte ayrıca Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi sokak köpeği sahiplendi.



Merkezde yedi veteriner hekim ve altı tekniker başta olmak üzere toplam 41 personel çalışıyor. Bakım evinde bu yıl 4 bin 626 hayvan sahiplendirildi, 26 bin 687 hayvanda tedavi edildi. 7/24 hizmet için hazır halde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na iletilen ihbarlara da hassasiyetle hızlı bir şekilde çözüm üretiyor.





Belediyelerin barınakları miniklerle can dostları buluşturuyor. Hayvan sevgisini deneyimleyip öğrenen çocukların aileleri de bir canı sahiplenip sıcak yuvaya kavuşturuyor



Bin 813 cana ev



Muğla’da da Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile eşi Gülsün Gürün, 600 öğrenci ve vatandaşla Geçici Hayvan Bakım Evi’ni ziyaret etti. 150 öğrenci, daha sonra atölye çalışması kapsamında kulübeleri boyadı. Sadece 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde değil her gün hayatı birlikte paylaştıkları can dostlarına sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Gürün, “Muğlamıza yakışan tesis sayesinde bugüne kadar bin 813 can dostumuzu sahiplendirdik” dedi.









Karesi’deki okullara can dost











Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılama çağrısına, Karesi Belediyesi ve Kent Konseyi de destek oldu. Nuran Oğuz Anaokulu öğrencileriyle bir araya gelen ekipler ve konsey üyeleri, okul öğrencilerine hayvan hakları konusunda bilgilendirmede bulundu. Eğitim sonrası okul bahçesine çıkarılan miniklere Karesi Belediyesi ekipleri tarafından kedi eviyle birlikte bakım ve sağlık taramaları yapılmış iki sokak kedisi hediye edildi.