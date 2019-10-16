‘En iyi iş oteli’ ödülü Mövenpick’e gitti

İzmir Genel Müdürü Erhan Çetin, “11 yıldır, birçok ödüle layık görülmüş olan Mövenpick Hotel Izmir’in bu başarısı bir ekip çalışmasının ürünüdür. Turizm ve hizmet sektörü zorla yapılacak bir meslek değil, kalpten yapılan, misafirleri mutlu etmek için çalışan insanların mesleğidir. Bu düşünceyi benimseyerek çalışıyoruz” dedi.