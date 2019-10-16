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    HaberlerEge‘En iyi iş oteli’ ödülü Mövenpick’e gitti
    16.10.2019 - 02:22 |

    ‘En iyi iş oteli’ ödülü Mövenpick’e gitti

    Mövenpick Hotel Izmir, turizm sektörünün en prestijli ödüllerinden olan World Luxury Hotel Awards’ın ‘En iyi İş Oteli’ ödülünün sahibi oldu.

    ‘En iyi iş oteli’ ödülü Mövenpick’e gitti

    İzmir Genel Müdürü Erhan Çetin, “11 yıldır, birçok ödüle layık görülmüş olan Mövenpick Hotel Izmir’in bu başarısı bir ekip çalışmasının ürünüdür. Turizm ve hizmet sektörü zorla yapılacak bir meslek değil, kalpten yapılan, misafirleri mutlu etmek için çalışan insanların mesleğidir. Bu düşünceyi benimseyerek çalışıyoruz” dedi.

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