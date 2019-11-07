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    HaberlerEge HaberleriEn iyi ve güzelini gençler üretiyor
    07.11.2019 - 07:50 |

    En iyi ve güzelini gençler üretiyor

    İZMİR’deki Çiğli 75’inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mobilya fabrikası gibi üretim yapıyor. Belediyelerin ve kamu kurumlarının ihtiyacı olan mobilyaları tasarlayan öğrenciler, hem eğitim görüyor hem de meslek sahibi oluyor.

    En iyi ve güzelini gençler üretiyor

    İZMİR’deki Çiğli 75’inci Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mobilya fabrikası gibi üretim yapıyor. Belediyelerin ve kamu kurumlarının ihtiyacı olan mobilyaları tasarlayan öğrenciler, hem eğitim görüyor hem de meslek sahibi oluyor. Kız öğrencilerin de dolap ve masa gibi mobilyaların üretimini yaptığı okulda, kadınların da beden gücü gerektiren işlerde ne kadar başarılı olduğu gözler önüne seriliyor.

    Meslek hayatında avantaj

    Önce çizim yapıp ardından atölyeye girdiklerini belirten 11’inci sınıf öğrencisi Bengüsu Aktık, “Kadınların bu işi yapması pek tavsiye edilmez ama burada biz kadın gücünü gösteriyoruz” dedi. Lise için, ‘Fabrika gibi okul’ benzetmesi yapan Okul Müdürü Oya Ada Taş ise, “Altı alanda eğitim veriyoruz ama döner sermaye faaliyetlerimiz mobilya ve iç mekan tasarımında yoğunlaşıyor. Çok sayıda sipariş alıyoruz. Öğrencilerimiz hem becerilerini artırıyor hem de maddi kazanç sağlıyor. İşsizliğin yaşandığı bir ortamda meslek edinip mezun olmaları bizi mutlu ediyor. Ayrıca lisemizde eğitim alan özel öğrencilerimiz de mobilya üretimine katılıyor” diye konuştu.

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