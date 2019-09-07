En iyiler belirlendi

41’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) “2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri” sahiplerini buldu. TV programları, diziler ve oyuncuların yer aldığı 16 farklı kategori ve üç özel ödül ile toplam 19 ödülün verildiği gecede konuşan RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, “Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendi. Kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz” dedi. İsimler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.