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    HaberlerEgeEn iyiler belirlendi
    07.09.2019 - 02:52

    En iyiler belirlendi

    Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin geleneksel ‘Medya Oscarları Ödülleri’nde 2018’in kazananları açıklandı

    En iyiler belirlendi

    41’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin (RTGD) “2018 Yılı Medya Oscarları Ödülleri” sahiplerini buldu. TV programları, diziler ve oyuncuların yer aldığı 16 farklı kategori ve üç özel ödül ile toplam 19 ödülün verildiği gecede konuşan RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, “Ödüle layık görülen kişi ve kuruluşların titiz bir inceleme sonucunda belirlendi. Kurumlarımızı ve meslektaşlarımızı bir kez daha kutluyoruz” dedi. İsimler, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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