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    HaberlerEge Haberleri‘En iyisi için çalışacağız’
    20.11.2019 - 02:13 |

    ‘En iyisi için çalışacağız’

    Büyükşehir meclisinde bütçeleri onaylanan altı belediyenin başkanları teşekkür konuşması yaptı. Karabağlar Başkanı Selvitopu, “Yasal düzenleme nedeniyle bütçeler yetersiz” dedi

    ‘En iyisi için çalışacağız’

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Toplantısı 4. birleşiminde, daha önce onaylanmayan; Karabağlar, Karşıyaka, Menemen, Bayındır, Selçuk ve Beydağ belediyelerinin bütçeleri, oy birliğiyle kabul edildi. Ardından tek tek söz alan başkanlar meclis üyelerine teşekkür etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ”Bütçemizde sosyal içerikli yatırım giderleri ağırlıkta, yle doludur. Örgütlenme alanlarının artırılmasını amaçladık” diye konuştu.

    İlçelere davet

    Çiçeğin başkenti Bayındır’ın Belediye Başkanı Uğur Demirezen de, “Çalışmalarımızla hayvancılık ve süt üretim kapasitemi arttı, adımızı tarımda daha fazla duyurduk” ifadelerini kullandı. Menemen Belediye Serdar Aksoy ise, “İlçe halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

    Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Ne iyi ki kendi ilçemizde oy birliğiyle kabul edilen bütçemiz Büyükşehir’de de oy birliğiyle kabul edildi. En kısa zamanda meclis üyelerimizi Efes Selçuk’un tarihi ve doğal güzelliklerini paylaşmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da, “İzmir’in en küçük ilçesiyiz ama ihracatımızla ilk sıralarda yer alıyoruz” dedi.

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