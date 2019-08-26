26.08.2019 - 07:50
En lezzetli balık Ada’da
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Balık Pazarı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Balık Pazarı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Esnafının sorunlarını dinleyen ve ilçedeki balıkçılığın büyümesi için her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Günel, “Kuşadası Körfezi açıklarında birçok balık türü var. Bu anlamda balıkçılık sektörü çok güzel yerlere gelebilir. En taze ve lezzetli balık Kuşadası’nda yenir ama bu konuda kentimiz marka değerini yitirdi” dedi. Başkan Günel, Balık Pazarı’nın fiziki koşullarını daha düzgün hale getirmek için de çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.