‘En önemli sorun altyapı ve ulaşım’

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, sadece seçimde değil her zaman halkın içinde, sahada olduklarını belirtti, “Vatandaşımızın ‘seçim zamanı geliyorsunuz, sadece seçimde görüyoruz’ algısını ortadan kaldırıyoruz. Tüm İzmir milletvekillerimiz ile buradayız. İzmir için ne yapabiliriz, bunun gayretindeyiz” dedi.

‘Merkezi hükümet yapıyor’

Bütçe görüşmeleri nedeniyle bir süre İzmir’den uzak kaldıklarını kaydeden Çankırı, “İnşallah, İzmir’de kaybettiğimiz bütün belediyeler ve üstüne İzmir halkına hizmet edebilecek diğer belediyelerle de 2024’te çalışmak istiyoruz” dedi.

İzmir’de karşılaştığı sorunların başında altyapı ve ulaşım olduğunu kaydeden Çankırı, şöyle devam etti: “Konak’ta, Alsancak’ta gezdiğimizde vatandaşın en büyük sıkıntısının altyapı olduğunu gördük. Yağmurla oluşan su birikintileri, ulaşım, hava kirliliği, ağır koku şikâyetleri ile karşılaştım. İzmir’e geldiğimizde sokaklarda ve şehir merkezlerindeki sokak aralarına baktığımızda hâlâ yolları yapılmamış yerler var. İzmir, göç alıyor, ancak bunu kaldırabilecek ne altyapıya ne üstyapıya sahip. Biz merkezi hükümet olarak bütün illerimizde yapmamız gerekeni yapıyoruz, en önemli katkıyı buradaki yerel yönetimler sunacak.”