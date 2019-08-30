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    HaberlerEgeEn özel buluşma
    30.08.2019 - 03:29

    En özel buluşma

    İzmirliler, büyük orman yangınları sonrası Büyükşehir Başkanı Soyer’in çağrısıyla bugün 15.00’te Efemçukuru Devedüzü Mevkii’nde bir araya geliyor

    En özel buluşma

    İzmirliler, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar’da başlayan ve 53 saat süren yangının yaralarını birlikte saracak. İzmir Buluşmaları’nın dördüncüsü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı üzerine ‘Ormanİzmir’ başlığıyla yapılacak. Yangından etkilenen Efemçukuru Devedüzü Mevkii’nde yapılacak olan toplantının başlama saati 15.00. İzmir Buluşması’nın ardından dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, bir konser verecek. 18.00’de de Büyükşehir Belediye Meclisi, olağanüstü gündemle toplanacak.

    Gerek fidan dikimi için gereken mevsim koşullarının oluşmaması gerekse alanın rehabilitasyon çalışmalarının sürmesi sebebiyle bu aşamada dikim yapılmayacak. Bu konuda sosyal medya hesapları üzerinden gerekli duyuruları yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilerleyen süreçte farklı etkinliklerle fidan dikileceğini vurguladı.

    Otobüsler kalkacak

    Yanan alandaki etkinliklere katılmak isteyenler için Büyükşehir Belediyesi önünden 13.00’ten itibaren otobüsler kaldırılacak. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden, otobüsleri kullanmak isteyen yurttaşların kayıt yaptırması için bir dijital form paylaşıldı. (katılım formu: https://bit.ly /2zp3Yuf)

    Kendi araçlarıyla etkinlik alanına gelecek olanlar için ise, yönlendirme tabelaları hazırlandı. Bazı ilçe belediyeleri de kendi bölgelerinden kaldıracağı otobüslerle ulaşıma destek verecek.

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