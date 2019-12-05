En özel proje

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    05.12.2019 - 07:50 |

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    Merkezefendi Belediyesi engelli çocukların keyifli zaman geçirebileceği oyun parkı ve istihdam sağlayacak kafe açtı

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    Merkezefendi Belediyesi, Muratdede Mahallesi 402 Sokak’a engelli vatandaşların faydalanabileceği oyun parkı ve kafe kazandırdı. Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleşen açılışta engelli spor kulüplerine ve sporculara malzeme desteği yapıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ülkelerin ve şehirlerin gelişmişlik düzeyi engellilere sağlanan ulaşımla, istihdamla ve barınmayla doğru orantılıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren engelli bireylerimizle ve çocuklarımızla yakından ilgilendik. Engelsiz Yaşam Akademimizi daha da güçlendirmeye karar verdik. Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurduk. Görme engelli çocuklarımız için en kısa zaman içinde de güzel bir laboratuvar ve sınıf geliştireceğiz” dedi.

    İstihdam imkanı

    Park içerisinde kafeteryada engelli çocuklara istihdam sağlayacaklarını belirten Başkan Doğan, “Parkımızda çocuklarımızın annesiyle birlikte kullanabileceği salıncaklarımız, tahterevallilerimiz var. Çocuklarımızın spor yapabileceği spor aletleri var. Ve parkımızın içerisinde Engelsiz Kafe inşa ettik. İstihdam sağlamak için burada engelli çocuklarımızı çalıştırma kararı aldık” diye konuştu. Engelli çocukların günlük yaşamda dezavantajlarını bir kenara bırakarak tüm çocuklarla aynı alanda eğlenip oyunlar oynayabilecekleri parkta; üç engelsiz temalı çocuk oyun grubu, yedi engelsiz salıncak, bir anne bebek salıncağı, bir tekerlekli sandalye salıncağı, üç engelsiz tahterevalli, sekiz temalı zıpzıp, bir zekâ oyunu, dört el beceri oyunları ve engelsiz spor aletleri bulunuyor.

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