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    22.12.2019 - 00:02 |

    En sevimli açılış

    Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Germencik Belediyesi ve Selçuk Şehit Ömer Halisdemir İMKB Anadolu Lisesi’nin iş birliği ile Selatin Mahallesi’nde kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

    En sevimli açılış

    Açılışa, yazar Fakir Baykurt’un Eşekli Kütüphaneci adlı kitabında anlattığı Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz’ün oğlu Muammer Güzelgöz de katıldı. Kitaplar, hikayedeki gibi eşekle kütüphaneye getirildi. Başkan Öndeş, “Çocuklarımız büyürken buradaki kitapları okuyacak” dedi.

    Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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    Magazin Bülteni 21 Aralık 2019.
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