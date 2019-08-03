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    HaberlerEge‘En yeşil kampüs Ege’de olacak’
    03.08.2019 - 03:50

    ‘En yeşil kampüs Ege’de olacak’

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi (EÜ) arasında, kampüs alanı içinde 1984 ile 1985 yıllarında yapılan protokollerle ağaçlandırılan dört parça halindeki 47,78 hektarlık ormanlık alanın bakımını kapsayan bir protokol imzalandı.

    ‘En yeşil kampüs Ege’de olacak’

    Türkiye’nin en yeşil kampüsüne sahip olmak istediklerini kaydeden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, protokol kapsamında, hastalıklı ve kuruyan ağaçların yerine toprak analizlerinin yapılmasının ardından fidanların dikileceğini ve her bir ağaçla tek tek ilgileneceklerini söyledi. EÜ Eski Senato Salonu’ndaki imza törenine, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sabahattin Bilge ve İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan katıldı. l EGE AJANS

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