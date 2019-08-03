‘En yeşil kampüs Ege’de olacak’

Türkiye’nin en yeşil kampüsüne sahip olmak istediklerini kaydeden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, protokol kapsamında, hastalıklı ve kuruyan ağaçların yerine toprak analizlerinin yapılmasının ardından fidanların dikileceğini ve her bir ağaçla tek tek ilgileneceklerini söyledi. EÜ Eski Senato Salonu’ndaki imza törenine, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sabahattin Bilge ve İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan katıldı. l EGE AJANS