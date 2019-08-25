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    HaberlerEgeEn zorunu atlattı
    25.08.2019 - 07:50

    En zorunu atlattı

    2.5 yaşındaki Ayaz’ın omuriliğindeki tümörün bir bölümü alındı. Riskli ameliyattan sonra kalbi duran, havale geçiren minik kahraman, taburcu olup evine geri döndü

    En zorunu atlattı

    Omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle el ve ayaklarını kullanamaz hale gelen 2.5 yaşındaki Ateş Ayaz Balcı, 1 Temmuz’da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon Ünitesi’nde geçen zorlu tedavi sürecinin ardından taburcu edilen Ayaz, 67 gün sonra evine kavuştu.

    ‘Çok zor bir süreçti’

    Ayaz’ın tedavisinin Dokuz Eylün Üniversitesi Hastanesi’nde başladığını ancak riskli ameliyat nedeniyle doktor bulmakta zorlandıklarını anlatan anne Nida Balcı, “Sosyal medya ve basın aracılığıyla sesimizi duyurduk ve yetkililer devreye girdi. Ameliyat güzel geçti. Bir gün sonra ise kalbi durdu. Ardından havale geçirdi. Daha sonra ellerini, kollarını oynatmaya başladı ama bir süre sonra hareketleri durdu. Yapılan tedavilerle durumu toparlandı. Eve gideceğimizi söylediğimde, ellerini yukarıya kaldırmaya çalıştı, kafasını mutlu bir şekilde salladı. Zor kısmı atlattık. Nasıl bir ilerleme gösterecek, göreceğiz. Onun hayata tutunma çabasına bağlı” diye konuştu.

    Tamamı temizlenmedi

    Ayaz’ın omuriliğindeki tümörün tamamen temizlenmediğini belirten Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl ise, “Kritik bir bölgedeydi. Tümör tam olarak çıkarılmadığı ve bölge itibariyle solunum merkezini etkilediği için solunum cihaz desteğine ihtiyacı oldu. İzlemeler devam edecek” dedi. l UMUT KARAKOYUN DHA

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