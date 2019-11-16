‘Endüstri 4.0 bugün her şeyi değiştirdi’

Ege Üniversitesi’nde ‘Endüstri 4.0 ve Moda Sektörü’ konulu konferansta konuşan TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen, “Biz, yapay zekâyla geleceği öğrenmeye çalışıyoruz, büyük veriyle geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz, endüstri 4.0’la ise geleceğe yön vermeye çalışıyoruz” dedi. Bu tür organizasyonların üniversitelerinde yapılmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Şen’e plaket verdi.