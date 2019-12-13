Endüstri 4.0’a odaklanmalıyız

9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 9. Gelişim Platformu’nun Sanal Uygarlık etkinliğine konuşmacı olarak katılan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, Sanayi 4.0 gelişmelerini, EGİAD’ın etkinliklerini ve faaliyetlerini anlattı. Gençlerle biraraya gelen Aslan, Sanayi 4.0’ın önemine değindi, “Türkiye olarak bir sıçrama istiyorsak bu devrimle gerçekleştirebileceğimizi unutmamız gerekiyor. Endüstri 4.0 yatırımlarının kısa vadede yüzde 6 istihdam artışı sağlayacağı, uzun vadede ise nitelikli iş gücü talebinde artış olacağı öngörülüyor” diye konuştu.

Eğitimler güncellenmeli

Üniversitelerin eğitim programlarını güncellemeleri gerektiğini de sözlerine ekleyen Aslan, “Endüstri 4.0’ın sadece akademik ya da sadece ticari bir girişim olarak başarıya ulaşması mümkün olmadığı için akademi-iş dünyası-siyaset üçgeninin sağlam bir şekilde çizilmesi gerekiyor” dedi.