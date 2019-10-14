Endüstri 4.0’ın önemi ortada

MAKTEK İzmir Fuarı, takım tezgahları sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirdi. Türkiye’den birçok firmanın Endüstri 4.0’a uygun yeni nesil ürünlerinin tanıtıldığı fuar, iş insanlarını ağırladı.MAKTEK İzmir Fuarı, takım tezgahları sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirdi. Türkiye’den birçok firmanın Endüstri 4.0’a uygun yeni nesil ürünlerinin tanıtıldığı fuar, iş insanlarını ağırladı.CNC dikey işleme merkezleri, plaka delme makineleri, CNC büküm merkezi ve robotlu tezgâh besleme sistemi gibi heyecan verici birçok yeni makine, ziyaretçilere sunuldu. Daha iyiyi planlamalıyızYeni nesil makineleri değerlendiren iş insanlarından Mustafa Dirin, “Akıllı fabrikalar gündemde, biz de buna yönelik ürünler üretiyoruz. Endüstri 4.0’ı uygulamak zorundayız, uygulamayan işletmeler batacaktır. Çalışanların tümü, ‘Bu fabrikada nasıl daha iyi iş yapabilirim?’ diye düşünmeli” dedi.Hakan Aydoğdu, “Tezgâhlar otomotiv başta olmak üzere havacılık, medikal, genel makine imalatı, savunma sanayi gibi sektörlerine mihenk taşıdır. ‘Cubebox’ adını verdiğimiz ürün, klasik robotlu yükleme otomasyon sistemlerine yazılım geliştirdik. Böylece robot programlama işini devre dışı bıraktık” diye konuştu. Murat Akyüz, “Artık her şey üretkenlikle alakalı. Eskiden sektörde konuşulan rakamlar ondalıktı, şimdi bindelik rakamlar ve mikronlar konuşuluyor” ifadelerini kullandı. Sadece veriyi girinMobilya ve dekorasyon ürünleri üreten firmaların boru kıvırma ihtiyaçlarını karşılayan yeni teknoloji makineyi anlatan elektronik mühendisi Evren Toker de, “Ekranda üretilen parçaları üç boyutlu şekilde görebiliyorsunuz. Makine otomatik olarak çalışıyor, siz bükeceği boruların açılarını girdiğiniz zaman üç boyutlu olarak çizimi gösteriyor ve istenilen açılar doğrultusunda parçayı büküyor” diye konuştu.