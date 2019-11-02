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    HaberlerEge‘Enerji kullanımında yol göstereceğiz’
    02.11.2019 - 02:19 |

    ‘Enerji kullanımında yol göstereceğiz’

    Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı.

    ‘Enerji kullanımında yol göstereceğiz’

    Birliğin yenilenebilir enerji kaynaklarının tümünü kapsar hale geldiğini vurgulayan Başkan Zolan, belediyelere yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaları konusunda yol gösterici olacaklarını söyledi, “Hemen her şehirde güneş ve rüzgâr enerjisi ile biyogazla ilgili çalışmalar var; jeotermalin enerjide kullanılması noktasında yoğun çalışmalar yapılıyor. Daha da fazla olsun istiyoruz” dedi.

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