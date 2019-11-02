02.11.2019 - 02:19 |
‘Enerji kullanımında yol göstereceğiz’
Enerji Kentleri Birliği Meclis Toplantısı, Birlik Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı.
Birliğin yenilenebilir enerji kaynaklarının tümünü kapsar hale geldiğini vurgulayan Başkan Zolan, belediyelere yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaları konusunda yol gösterici olacaklarını söyledi, “Hemen her şehirde güneş ve rüzgâr enerjisi ile biyogazla ilgili çalışmalar var; jeotermalin enerjide kullanılması noktasında yoğun çalışmalar yapılıyor. Daha da fazla olsun istiyoruz” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.