Enerji sektörünün kredi sorunu bitiyor

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Nisan ayında açıklanan Yeni Ekonomi Program’daki (YEP) “Enerji Girişim Sermayesi Fonu” kurulması düşüncesini çok olumlu bulduklarını belirtti. Enerji sektörünün 47 milyar dolar civarında borcu olduğuna, bu borcun 13 milyar dolarınınsa sorunlu kredilerden oluştuğuna dikkat çeken Vatansever, şöyle konuştu:

Finansman kolaylaşacak

“Son 15 yılda büyüyen sektördeki yatırımların çoğu, özel sektörden alınan yabancı para cinsinden kredilerle yapıldı. Fon, bankacılık sektörü üzerinde bulunan ve taşınamayan sorunlu borçların, bilançoların dışına çıkarılmasını hedefliyor. Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından fon ile daha da rahatlayacak banka sektörü, iç piyasayı daha hızlı finanse edebilecek.”