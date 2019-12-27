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    HaberlerEge Haberleri ‘Enfeksiyon hâlâ önemli’
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    27.12.2019 - 00:04 |

    ‘Enfeksiyon hâlâ önemli’

    ‘Enfeksiyon hâlâ önemli’

    Tınaztepe Sağlık Grubu bünyesinde sağlık hizmeti sunan Tınaztepe Buca Hastanesi, ‘Hastane Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’ düzenledi. Tınaztepe Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Bektur ve Tınaztape Buca Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Akif Serhat Gür’ün ev sahipliğinde düzenlenen, iki günlük etkinlikte; hastane enfeksiyonlarının dünyada 18. yüzyıl öncesinde kayıtlara geçmeye başladığı, günümüzde hâlâ çözüm bulunmaya çalışılan önemli bir sorun olduğu ifade edildi.

    ‘Yatış süresini uzatıyor’

    Başhekim Gür, hasta güvenliğini en üst düzeyde tutmanın temel görevleri olduğunu belirtti, “Hastane enfeksiyonu özellikle çok yataklı, ileri düzeyde tıbbi hizmet veren ve yoğun bakım hizmetinin yoğun olduğu hastanelerde karşımıza çıkmaktadır. Biz, Özel Tınaztepe Hastanesi’nde deneyimli ekibimizle uluslararası normlara uygun hizmet veriyoruz” dedi.

    Hastane Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği’nin görev ve sorumluluklarının anlatıldığı sempozyumda Tınaztepe Buca Hastanesi Başhemşiresi Duygu İlbay da enfeksiyonların hastanın yatış süresini uzatarak işgücü ve üretkenlik kaybına neden olduğunu belirtti.

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