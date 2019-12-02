Engelleri, başkan eşleri kaldırıyor

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın eşi Lütfiye Karakayalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, söz alan Neptün Soyer, “Engelli vatandaşlarımızla el ele olmak bizim idealimiz. Gönlümüzde yatan hayatın engelli engelsiz diye ayrım yapılmadan yaşanması. Biz o yüzden gönüllülüğü çok önemsiyoruz. Gönlümüzle buradayız, sadece Kemalpaşa’ya değil her yere koşa koşa gitmeye hazırız. El ele, gönül gönüle İzmir çok daha güzel şeylere layık” dedi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ise, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 61. Kırmızı Bayrağı veriyoruz. Erişim hakkı çok temel bir hak bunun tüm İzmir’de yayılması için çalışıyoruz” diye konuştu. Başkan Karakayalı da hedefinin engelsiz bir Kemalpaşa yaratmak olduğunu söyledi.

Yeni aday Gaziemir

Törenden sonra başkan eşlerinin gerçekleştirdiği toplantıda; Engelsizmir Kongresi 2020 kapsamında oluşturulan Sosyal Komite bünyesinde yürütülecek “Elim Sende” Projesi’nin sunumu yapıldı. Engelli ve engelsiz çocukları kaynaştırmayı hedefleyen “Elim Sende” projesinin, Engelsizmir Kongresi 2020 kapsamında tüm ilçe belediyelerinde uygulanma kararı alındı. Ayrıca, Gaziemir Belediyesi Kırmızı Bayrak için aday ilçe olarak belirlendi.

Kırmızı Bayrak, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin yaşamını kolaylaştıran mekanlar ve ulaşım araçlarına asılıyor.

Çocuk yöneticiler

İZMİR Kent Konseyi Çocuk Meclisi, yeni başkanını ve yürütme kurulu üyelerini seçti. Üç yılda bir yapılan, 9-14 yaş aralığındaki 14 üye ve bir başkandan oluşan Kent Konseyi Çocuk Meclisi başkanı olmak için 10 aday yarıştı. Kuzey Tunay, başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Çocuk Meclisi üyeleri İzmir’in çocuk dostu kent olması, çocuklara yönelik bir bilim merkezi kurulması, okullardaki fiziksel koşulların iyileştirilmesi gibi projeler üzerine çalışacak. Ayrıca Çocuk Meclisi ekoloji ve iklim alanında farkındalık yaratmak adına çeşitli çalışmalar da yürütecek. İZMİR DHA