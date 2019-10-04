Engelli basketçilere büyük ayıp

Hem alacaklarını tahsil edemeyen hem de ödemeleri istenen 5 bin TL lisans bedeliyle şaşkına dönen engelli basketbolcular çare arıyor.



‘Federasyon belirledi’



Aydın’da yönetimin kararıyla tüm takım boşta kalırken, oyuncular kente gelip tek tek lisanslarını aldı. Kulüp, engelli basketbolcuların geçen sezondan kalan alacaklarını ise ödemedi. Takım arkadaşları gibi lisanslarını almak için kente gelen Sinan ve Emre, Başkan Mersin’in talebiyle büyük şaşkınlık yaşadı. Aydın’a 2016’da Karşıyaka Engelliler’den bedelsiz transfer olduğunu söyleyen Sinan Demirtaş, “Buraya bonservissiz geldim. Biz de oyuncular olarak bedelsiz verdiğimiz lisanlarımızı istedik. Ancak bedavaya verdiğimiz lisanslarımızı bizden ücret talep ederek geriye vereceklerini söylediler” dedi. Aydın Büyükşehir Belediyespor Başkanı Polat Bora Mersin ise lisans bedelini kendilerinin değil Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun belirlediğini iddia etti. İki sporcu dışındaki diğer oyunculara lisanslarını bedelsiz verdiğini belirten Başkan Mersin, “Bonservis parasını ben değil federasyon belirliyor. Gideceği kulüp belirlenen parayı yatıracak, belgesini alacak. Bedava getirdiği konusu bizi ilgilendirmiyor. Lisans bedelini yatıracaklar lisansı alacaklar” dedi.