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    HaberlerEgeEngelli Meclisi’nin Başkanı Turan oldu
    20.09.2019 - 01:51 |

    Engelli Meclisi’nin Başkanı Turan oldu

    Engelli Meclisi’nin Başkanı Turan oldu

    Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi Genel Kurul Toplantısı yapıldı. 25 kişinin yürütme kurulu üyesi olmak için aday olduğu Kuşadası Kent Konseyi Engelli Meclisi’nin başkanlığına, engelli dostu çalışmalarıyla tanınan Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan seçildi. Genel kurulun açılışında konuşan Kent Konseyi Başkanı Tunç Tuncer, engelli meclisiyle birlikte engelsiz bir kent oluşturmak için çalışacaklarını belirtti, “Burada esas amaç engellilerin sorunlarını yetkililere iletmek ve bu sorunların çözümüyle ilgili projeler üretmek. Başkanımız Sayın Ömer Günel’de bu meclisi oldukça önemsiyor. Sorunlarınızın çözümü için kendisinin desteğinizi alacağımızdan eminim” dedi.

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