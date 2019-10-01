BİST105.033-0,11EURO6,160,08USD5,650,09ALTIN267,58-2,01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeEngelli Yelez’i sevindiren hediye
    01.10.2019 - 01:41 |

    Engelli Yelez’i sevindiren hediye

    Engelli Yelez’i sevindiren hediye

    MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ), tarafından 500 kişiye aşure dağıtıldı. Etkinlikte, 65 yaşındaki Hasan Yelez’e, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın da katkılarıyla alınan 3 tekerlekli akülü engelli motosikleti hediye edildi. Araca binerek deneme sürüşü yapan Yelez’in mutluluğu gözlerinden okundu. l DOĞAN ÇİZMECİ DHA

    Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.
    daha fazla video için
    30 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Apartman boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

    Apartman boşluğuna düşen 1,5 yaşındaki çocuk öldü

    Komşu kavgası kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi

    Komşu kavgası kanlı bitti! Yakınları sinir krizi geçirdi

    Aside Tatlısı nasıl yapılır? İşte Aside Tatlısı tarifi ve malzemeleri

    Aside Tatlısı nasıl yapılır? İşte Aside Tatlısı tarifi ve malzemeleri

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? Son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım...

    Sıradaki Haber