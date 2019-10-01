Engelli Yelez’i sevindiren hediye

MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ), tarafından 500 kişiye aşure dağıtıldı. Etkinlikte, 65 yaşındaki Hasan Yelez’e, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın da katkılarıyla alınan 3 tekerlekli akülü engelli motosikleti hediye edildi. Araca binerek deneme sürüşü yapan Yelez’in mutluluğu gözlerinden okundu. l DOĞAN ÇİZMECİ DHA