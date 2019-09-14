14.09.2019 - 02:14 |
Engelliler için söyleyecekler
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenecek olan 7. Geleneksel C-majör İş’ten Sesler Korosu konserinde, bu kez şarkılar Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına söylenecek.
Bu akşam saat 21.00’de Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşecek konser öncesinde bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Belediye Başkanı Ahmet Aras, koro şefi Özlem Abacı eşliğinde prova yaptı. Konser gecesi sahneye çıkarak ‘Çökertme’ türküsünü söylemeye hazırlanan Başkan Aras’ın performansı usta sanatçılara taş çıkarttı.
Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!