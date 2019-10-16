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    HaberlerEgeEngelliler için yeme içme sınıfı açıldı
    16.10.2019 - 02:10 |

    Engelliler için yeme içme sınıfı açıldı

    Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Bedensel Engelliler ve Engellilere Destek Veren Derneği (NAZENDER) tarafından Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde açılan yiyecek içecek sınıfının açılışını yaptı.

    Engelliler için yeme içme sınıfı açıldı

    Başkan Özcan, “Çocuklarımızın iyi eğitim alabilmeleri, sosyal anlamda daha aktif olmaları açısından bu tür faaliyetler çok önemli” dedi.

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