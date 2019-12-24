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    HaberlerEge Haberleri Engelliler Meclisi Güngör’le devam
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    24.12.2019 - 00:01 |

    Engelliler Meclisi Güngör’le devam

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin, 14. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı.

    Engelliler Meclisi Güngör’le devam

    Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkan Sevil Güngör, güven tazeledi. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, gönüllülük hareketinin dalga dalga yayıldığına dikkat çekti, “Denizli Engelli dostu bir şehir” dedi.

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