24.12.2019 - 00:01 |
Engelliler Meclisi Güngör’le devam
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nin, 14. Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı.
Tek liste ile gidilen seçimlerde mevcut Başkan Sevil Güngör, güven tazeledi. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, gönüllülük hareketinin dalga dalga yayıldığına dikkat çekti, “Denizli Engelli dostu bir şehir” dedi.
Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.