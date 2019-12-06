Engellilere akülü şarj istasyonu

Menderes Belediyesi tarafından, Şehit Ömer Halisdemir Parkı içinde yer alan ve engelli vatandaşların akülü araçlarını şarj edebilmelerini sağlayan akülü araç şarj istasyonu hizmete girdi. Açılış sonrasında ise Menderes Belediyesi Nikâh Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi’nde bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Yüzlerce engelli vatandaş ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, engelli vatandaşlar için gönül gönüle çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Mustafa Kayalar, “Menderes’te bir ilk olan akülü araç şarj istasyonumuzun açılışını yaptık. İstasyonlar, farklı noktalarda olacak” dedi.