‘Engelsiz ilçe olma yolunda ilerliyoruz’

Engelli vatandaşların mesleki eğitim aldığı Engelsiz Yaşam Akademisi’ne kayıtlar başladı. 20 Eylül Cuma gününe kadar Gümüşçay Mahallesi’ndeki akademiden şahsen veya 0258 297 00 11 numaralı telefondan kayıt yaptırılabilir. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi, engelsiz bir ilçe olacak” dedi.