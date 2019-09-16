BİST103.0720EURO6,350,85USD5,730,78ALTIN276,921,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Engelsiz ilçe olma yolunda ilerliyoruz’
    16.09.2019 - 07:50 |

    ‘Engelsiz ilçe olma yolunda ilerliyoruz’

    Engelli vatandaşların mesleki eğitim aldığı Engelsiz Yaşam Akademisi’ne kayıtlar başladı.

    ‘Engelsiz ilçe olma yolunda ilerliyoruz’

    Engelli vatandaşların mesleki eğitim aldığı Engelsiz Yaşam Akademisi’ne kayıtlar başladı. 20 Eylül Cuma gününe kadar Gümüşçay Mahallesi’ndeki akademiden şahsen veya 0258 297 00 11 numaralı telefondan kayıt yaptırılabilir. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi, engelsiz bir ilçe olacak” dedi.

    Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
    daha fazla video için
    15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    Tunceli'de operasyon!

    Tunceli'de operasyon!

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Sıradaki Haber