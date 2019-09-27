Engin: İtfaiyecilere şükran borçluyuz

İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Başkan Engin, “İtfaiye erleri, kendi yaşamlarını hiçe sayarak, halkı ve vatanı için canını vermeye hazır olan kutsal insanlardır. Sadece bu hafta değil, her an gönlümüzün bir olduğunun bilinmesini isterim. Onlara minnet borçluyuz” dedi.