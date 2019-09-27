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    HaberlerEgeEngin: İtfaiyecilere şükran borçluyuz
    27.09.2019 - 01:37 |

    Engin: İtfaiyecilere şükran borçluyuz

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İtfaiye Haftası dolayısıyla, Narlıdere İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret etti.

    Engin: İtfaiyecilere şükran borçluyuz

    İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Başkan Engin, “İtfaiye erleri, kendi yaşamlarını hiçe sayarak, halkı ve vatanı için canını vermeye hazır olan kutsal insanlardır. Sadece bu hafta değil, her an gönlümüzün bir olduğunun bilinmesini isterim. Onlara minnet borçluyuz” dedi.

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