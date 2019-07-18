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    HaberlerEgeErce artık Trabzonsporlu
    18.07.2019 - 07:50| Mustafa KÖPRÜLÜ DHA

    Erce artık Trabzonsporlu

    Altınordu’nun genç kalecisi Erce Kardeşler, Trabzonspor’la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi, yönetimden izin isteyip bordo mavili kulüple anlaşmak üzere Trabzon’a gitti. İzmir ekibinin bir sonraki transferden yüzde 30 pay alacağı da öğrenildi

    Erce artık Trabzonsporlu

    Spor Toto 1. Lig’in İzmir temsilcisi Altonordu’nun genç file bekçisi Erce Kardeşler, Trabzonspor ile anlaştı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan kaleci Erce’nin Trabzonspor’un 20 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi. Altınordu ve Trabzonspor’un bonservis ücreti konusunda prensip anlaşmasına vardığı, İzmir ekibinin kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.

    3 sezondur A takımda

    Bursaspor’da futbola başlayan Erce, Dardanelspor altyapısında oynadıktan sonra Yeşil Bursa’da profesyonel oldu. 2013 yılında Altınordu’ya transfer olan kaleci Erce, ilk yılında deneyim kazanması için Altınordu’nun pilot takımı Gümüşordu ile Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etti. 2014-15’te İzmir ekibinin U21 takımında görev alan Erce, bir sonraki sezon 1. Lig’de 3 kez şans buldu. Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig’de 98 müsabakaya çıktı. Geçen sezon Belçika ekibi Standard Liege’nin kapısından dönen Erce’nin ağabeyi Arda Kardeşler Süper Lig’de hakemlik, babası Eser Kardeşler ise teknik direktörlük yapıyor.

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