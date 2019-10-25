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    HaberlerEgeErdem Mut Okulu potasına kavuştu
    25.10.2019 - 07:50 |

    Erdem Mut Okulu potasına kavuştu

    Burhaniye Belediyesi, geçen sene Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve eğitim vermeye başlayan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’na iki basketbol potası yaptı.

    Erdem Mut Okulu potasına kavuştu

    Burhaniye Belediyesi, geçen sene Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve eğitim vermeye başlayan Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu’na iki basketbol potası yaptı. Okulun ihtiyacı doğrultusunda hemen çalışmalara başlayan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediye şantiyesinde özel tasarımla yaptıkları potaları okul bahçesine monte etti. Standartlara uygun olarak sahaya yerleştirilen potalar, okul yönetimi ve öğrencilerin hizmetine sunuldu.

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