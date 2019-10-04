04.10.2019 - 01:24 |
Eren, iletişimci gençlerle buluştu
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Medya Merkezi’nin düzenlediği, İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Kayadibi’nin ‘Konuşma Eğitimi’ dersleri kapsamında düzenlenen ‘TV Haberciliği ve Medyada Kariyer’ konulu konferansın konuğu, TRT spikeri Oya Eren oldu.
10 yıllık deneyimlerini paylaşan Eren, “Medyanın hangi mecrasında çalışmak istiyorsanız, o alanın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olmalısınız” dedi.
Yeniden hayata tutunmak istiyorGaziantep’te 7 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan genç, tedavi görerek sağlığına kavuşmak istiyor. Yetkililerden yardım talebinde bulunan genç, uyuşturucu bataklığından kurtulmak istiyor.