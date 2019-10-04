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    HaberlerEgeEren, iletişimci gençlerle buluştu
    04.10.2019 - 01:24 |

    Eren, iletişimci gençlerle buluştu

    İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Medya Merkezi’nin düzenlediği, İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Kayadibi’nin ‘Konuşma Eğitimi’ dersleri kapsamında düzenlenen ‘TV Haberciliği ve Medyada Kariyer’ konulu konferansın konuğu, TRT spikeri Oya Eren oldu.

    Eren, iletişimci gençlerle buluştu

    10 yıllık deneyimlerini paylaşan Eren, “Medyanın hangi mecrasında çalışmak istiyorsanız, o alanın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olmalısınız” dedi.

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