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    HaberlerEge HaberleriErgün, eğitimin neferlerini unutmadı
    24.11.2019 - 03:09 |

    Ergün, eğitimin neferlerini unutmadı

    24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler için kutlama programı düzenledi.

    Ergün, eğitimin neferlerini unutmadı

    Düzenlenen programa eşi Şeyda Ergün ile katılan Başkan Cengiz Ergün, öğretmenlerin tek tek günü kutladı ve Nutuk hediye etti. Öğretmenlerin anlatılamayacak yoğun duygular barındırdığını belirten Başkan Ergün, “Toplumun geleceği olan öğrencisi en değerlisidir. Her yetişen nesil öğretmenlerin eseridir. Öğretmen, yeri geldiğinde anne, baba, ağabey, abladır. Onların olmadığı bir toplum hayat tutulması gibidir” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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