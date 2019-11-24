Ergün, eğitimin neferlerini unutmadı

Düzenlenen programa eşi Şeyda Ergün ile katılan Başkan Cengiz Ergün, öğretmenlerin tek tek günü kutladı ve Nutuk hediye etti. Öğretmenlerin anlatılamayacak yoğun duygular barındırdığını belirten Başkan Ergün, “Toplumun geleceği olan öğrencisi en değerlisidir. Her yetişen nesil öğretmenlerin eseridir. Öğretmen, yeri geldiğinde anne, baba, ağabey, abladır. Onların olmadığı bir toplum hayat tutulması gibidir” dedi.