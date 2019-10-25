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    HaberlerEgeErgün’den başsağlığı
    25.10.2019 - 07:50 |

    Ergün’den başsağlığı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.

    Ergün’den başsağlığı

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti, imar planı çalışmalarıyla ilgili taleplerini iletti. Ergün, eşi Şeyda Ergün’le birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de ziyaret etti. Geçen günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süre tedavi gören Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Ergün çifti, MHP liderine sağlık diledi. Cengiz Ergün, daha sonra, yine eşi Şeyda Ergün’le, oğlu İlteber Yalçın’ı kaybeden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’a taziye ziyaretinde bulundu.

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