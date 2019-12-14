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    HaberlerEge Haberleri Ergün’e çifte ziyaret
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    14.12.2019 - 00:04 |

    Ergün’e çifte ziyaret

    Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti.

    Ergün’e çifte ziyaret

    Başkan Ergün ve Başkan Çelik, Manisa’da yapılacak ve yürütülecek olan projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunarak, projeler üzerinde istişarelerde bulundu.

    Ergün diğer konukları ise Ağrı ili Hamur ilçesi Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım oldu. Türkiye Belediye Birliği Toplantısı için geçtiğimiz günlerde Ağrı’ya giden Ergün’e iade-i ziyarette bulunan Ergül, bal hediye etti. Ergün ise konuklarına mesir macunu ve zeytinyağını içeren paket takdim etti.

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