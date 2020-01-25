25.01.2020 - 03:43 |
Erkal, Çeşme’de de ilgiyle karşılandı
Oyuncu Genco Erkal’ın, Nâzım Hikmet’in yaşamını anlatan ‘Yaşamaya Dair’ müzikli tiyatro oyunu, Çakabey Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Bu topraklarda Nâzım’lar bitmez, Deniz’ler tükenmez, Uğur’lar ölmez!” dedi. Erkal’ın, Tülay Günal’la aynı sahneyi paylaştığı oyun; şairin Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını ve eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu anlatıyor.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.