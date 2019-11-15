15.11.2019 - 02:05 |
Erkal’dan ‘Merhaba’
Usta oyuncu Genco Erkal, uyarladığı, yönettiği ve aynı zamanda tek başına rol aldığı ‘Merhaba’ adlı tiyatro oyunuyla Çeşmeli sanatseverlerle buluştu. Çeşmeliler, Erkal’ı ayakta alkışladı.
Oyun, sanatçının “Benim yazarlarım” diye nitelediği Aziz Nesin, Bertolt Brecht, Can Yücel, Nâzım Hikmet ve William Shakespeare’in yapıtlarından oluşuyor.
Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.