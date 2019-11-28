BİST105.8440EURO6,370,20USD5,780,08ALTIN270,730,15
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriErkeklerde daha sık görülebiliyor
    28.11.2019 - 07:50 |

    Erkeklerde daha sık görülebiliyor

    Mesane kanserinin nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Gücük “Katkı maddeli ürünlerin tüketimi ve maruz kalınan çeşitli kimyasallar riski artırıyor” dedi

    Erkeklerde daha sık görülebiliyor

    Erkeklerde görülen kanser türlerinin en yaygın olanlarından mesane kanseri; ağrılı ve kanlı idrar, sık idrara çıkmam ve idrarda acillik hissi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İdrarda kan görülmesinin en önemli gösterge olduğunu söyleyen Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Gücük, “Mesane kanserinde, genellikle idrarda sancısız kanama görülür. Gözle görülebilir kanama olabileceği gibi mikroskop altında görülebilecek tarzda kanama da olabilir. Ayrıca bazı durumlarda mesane kanserinin ilk belirtileri ortaya çıktığında, kanser vücudun başka bir yerine yayılmış olabilir. İlerleyen mesane tümörlerinde; sırt ağrısı, karın alt kısmında ağrı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler görülebilir” dedi.

    ‘Kimyasal etkiliyor’

    Mesane kanserinin erkeklerde kadınlardan üç kat daha sık görüldüğünü belirten Gücük, “Sigara, puro veya pipo içilmesi, idrarınızda zararlı kimyasalların birikmesine sebep olup riski artırabilir. Arsenik ve boyar madde, kauçuk, deri, tekstil ürünleri ve boya ürünlerinin üretiminde kullanılan kimyasallar da mesane kanseriyle ilişkilendiriliyor. Geçmişte kanser nedeniyle alt karın bölgesine radyasyon tedavisi veya kemoterapi alan kişilerde de mesane kanseri gelişmesi riski daha yüksek. Ayrıca mesane kanserinin aileden gelmesi nadir görülse de birinci derece akrabalarınızda mesane kanseri öyküsü varsa ve bunlarla birlikte yeterli sıvı tüketmemek, idrarı çok tutmak, yüksek yağlı veya katkı maddeli besinleri çok tüketmek mesane kanseri riskini artırıyor. Mesane kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, fakat 40 yaşından genç bireylerde nadir görülüyor” diye konuştu.
    Mesane kanserinde tedavi yönteminin tümörünün tipine ve kanserin evresine bağlı olarak değiştiğini belirten Opr. Dr. Osman Gücük, şöyle devam etti:

    Tedavi yöntemleri

    İki tane cerrahi yöntem var. TUR ameliyatında (Transüretral rezeksiyon) aynı zamanda mesane kanseri teşhisi ve evrelemesinde de kullanılıyor. Operasyon, genel ya da lokal anestezi altında yapılıyor. Herhangi bir kesi yapılmadan, idrar yolu uç kısmındaki doğal delikten giriliyor. Radikal sistektomi de ise tümör ile birlikte mesanenin tümü ve yakınındaki doku ve organlar çıkarılıyor. Cerrahiye uygun olmayan veya cerrahi tedaviyi istemeyen hastalara ise radyasyon tedavisi uygulanıyor. İmmünoterapi tedavisinde de BCG aşısı kullanılıyor.”

    28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem28 Kasım 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için
    70.000 TL'lik fotoğraf makinesi inceledik! Sony a9II incelemesiSony'nin son bir kaç yıldır üst seviye kameralarının piyasayı alt üst ettiğini görebiliyoruz. Bir çok fotoğrafçı Sony'nin piyasaya sürdüğü fotoğraf makinelerini kullanmayı tercih ediyor. Bu inceleme videomuzda da Sony'nin yeni piyasaya sunduğu a9 II'yi inceledik. Üzerindeki lens ile birlikte toplamda 70 bin TL fiyata sahip olan bu kamera neler yapabiliyor?
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?

    Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği ne zaman takılacak 2019?

    İBB burs sonuçları sorgulama | İBB Genç Üniverisiteli bursu ne kadar?

    İBB burs sonuçları sorgulama | İBB Genç Üniverisiteli bursu ne kadar?

    Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

    Türkiye'yi sarsan seri katille ilgili flaş iddia!

    KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

    KYK bursları hesaplara yattı mı? KYK bursu ve kredi ödeme tarihleri

    Sıradaki Haber