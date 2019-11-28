Erkeklerde daha sık görülebiliyor

Erkeklerde görülen kanser türlerinin en yaygın olanlarından mesane kanseri; ağrılı ve kanlı idrar, sık idrara çıkmam ve idrarda acillik hissi gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İdrarda kan görülmesinin en önemli gösterge olduğunu söyleyen Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Gücük, “Mesane kanserinde, genellikle idrarda sancısız kanama görülür. Gözle görülebilir kanama olabileceği gibi mikroskop altında görülebilecek tarzda kanama da olabilir. Ayrıca bazı durumlarda mesane kanserinin ilk belirtileri ortaya çıktığında, kanser vücudun başka bir yerine yayılmış olabilir. İlerleyen mesane tümörlerinde; sırt ağrısı, karın alt kısmında ağrı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtiler görülebilir” dedi.

‘Kimyasal etkiliyor’

Mesane kanserinin erkeklerde kadınlardan üç kat daha sık görüldüğünü belirten Gücük, “Sigara, puro veya pipo içilmesi, idrarınızda zararlı kimyasalların birikmesine sebep olup riski artırabilir. Arsenik ve boyar madde, kauçuk, deri, tekstil ürünleri ve boya ürünlerinin üretiminde kullanılan kimyasallar da mesane kanseriyle ilişkilendiriliyor. Geçmişte kanser nedeniyle alt karın bölgesine radyasyon tedavisi veya kemoterapi alan kişilerde de mesane kanseri gelişmesi riski daha yüksek. Ayrıca mesane kanserinin aileden gelmesi nadir görülse de birinci derece akrabalarınızda mesane kanseri öyküsü varsa ve bunlarla birlikte yeterli sıvı tüketmemek, idrarı çok tutmak, yüksek yağlı veya katkı maddeli besinleri çok tüketmek mesane kanseri riskini artırıyor. Mesane kanseri her yaşta ortaya çıkabilir, fakat 40 yaşından genç bireylerde nadir görülüyor” diye konuştu.

Mesane kanserinde tedavi yönteminin tümörünün tipine ve kanserin evresine bağlı olarak değiştiğini belirten Opr. Dr. Osman Gücük, şöyle devam etti:

Tedavi yöntemleri

İki tane cerrahi yöntem var. TUR ameliyatında (Transüretral rezeksiyon) aynı zamanda mesane kanseri teşhisi ve evrelemesinde de kullanılıyor. Operasyon, genel ya da lokal anestezi altında yapılıyor. Herhangi bir kesi yapılmadan, idrar yolu uç kısmındaki doğal delikten giriliyor. Radikal sistektomi de ise tümör ile birlikte mesanenin tümü ve yakınındaki doku ve organlar çıkarılıyor. Cerrahiye uygun olmayan veya cerrahi tedaviyi istemeyen hastalara ise radyasyon tedavisi uygulanıyor. İmmünoterapi tedavisinde de BCG aşısı kullanılıyor.”