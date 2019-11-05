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    HaberlerEgeErkeklerde de görülebiliyor
    05.11.2019 - 01:41 |

    Erkeklerde de görülebiliyor

    Erkeklerde de görülebiliyor

    Türkiye’de en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanseri, bilinenin aksine yalnızca kadınlarda değil erkeklerde de görülüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019 yılında Türkiye’de 500 erkeğe meme kanseri teşhisi konuldu.

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgül Karayurt, “Erkeklerin de ‘Bende olmaz’ dememesi gerekiyor. Erkeklerin tıpkı kadınlar gibi memelerini kontrol edip olası bir değişiklikte mutlaka hekime başvurması gerekiyor. Erkeklerde meme dokusu daha az olduğu için kitleleri çok daha kolay fark edebiliyorlar” diye konuştu.

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